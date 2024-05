Cannes estende tapete vermelho ao cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país

O Festival de Cannes estende seu tapete vermelho nesta sexta-feira (25) ao cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país depois de ter sido condenado à prisão, para que possa apresentar pessoalmente o seu filme "The seed of the sacred fig", que compete à Palma de Ouro.

O diretor fugiu do Irã após ter sido condenado a cinco anos de prisão e a receber chibatadas pelo seu filme anterior que, como toda a sua obra, é uma visão do país dos aiatolás que entra em choque com o regime.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semana passada, ele anunciou que havia deixado o Irã clandestinamente, a pé, uma viagem que qualificou como "exaustiva" e "perigosa".