Show de Milei: presidente argentino canta no lançamento de seu livro em Buenos Aires

Com a voz rouca e jaqueta de couro preta, o presidente argentino Javier Milei se vestiu como um astro do rock na noite de quarta-feira e cantou no lançamento de seu livro no ginásio Luna Park em Buenos Aires.

No decorrer do evento, boa parte dos quase 10 mil espectadores foram saindo, até que metade do espaço ficou vazio.

- Ritual libertário -

O evento teve uma identidade semelhante aos que Milei realiza desde seu início na política em 2021: ele os chama de "shows" e costuma abrir cantando, evocando sua juventude, quando liderava uma banda cover de The Rolling Stones.

O analista político Carlos Fara disse à AFP que Milei costuma "fazer show" e ressaltou que "sempre alimentará a polarização".

"Há uma lógica de campanha permanente. A comunicação no governo é a mesma comunicação na campanha", estimou.

No dia do lançamento do livro, o dólar paralelo atingiu um novo recorde nominal de 1.280 pesos em um economia colapsada, com metade da população na pobreza e preços 290% mais altos do que no ano passado.

Em um contexto de tensão diplomática com a Espanha, que retirou sua embaixadora em Buenos Aires, participantes gritaram contra o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, embora Milei tenha se concentrado apenas em suas lições de teoria macroeconômica.

- "Ato privado" -

O lançamento do livro, originalmente marcado para 12 de maio na Feira do Livro de Buenos Aires, foi adiado após divergências entre o governo e a organização do tradicional evento.