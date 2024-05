Rússia reivindica conquista de outro vilarejo ucraniano na região de Donetsk

A Rússia reivindicou, nesta quinta-feira (23), a conquista da localidade de Andriivka, a cerca de 10km ao sul de Bakhmut, na região oriental ucraniana de Donetsk.

"As unidades do grupo Sur (...) libertaram a localidade de Andriivka", indicou o ministério russo da Defesa, que no dia anterior anunciou a conquista de um povoado vizinho, Klishchiivka.

Klishchiivka e Andriivka estão ao sul de Bakhmut, uma cidade do leste da Ucrânia destruída por 10 meses de combates e conquistada pelo Exércio russo em maio do ano passado.