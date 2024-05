Primeiro-ministro francês sobe ao ringue contra jovem promessa da extrema direita

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, e o líder de extrema direita Jordan Bardella estiveram frente a frente nesta quinta-feira (23), em um debate televisivo a poucas semanas das eleições europeias, nas quais as pesquisas preveem uma vitória deste último e um desastre para o partido no poder.

Bardella, candidato do partido Rassemblement National (RN, Reunião Nacional) para o Parlamento Europeu, lidera as intenções de voto na França com 33%, o que representa uma grande vantagem sobre a candidata da situação, Valérie Hayer (16%), segundo uma pesquisa do Ifop-Fiducial publicada nesta quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Se você está aqui esta noite, é porque comprometeu a sua responsabilidade", disse Bardella a Attal, ao final de quase uma hora e meia de debate na emissora pública France 2, reiterando de forma velada seu apelo à convocação de eleições legislativas antecipadas, caso a situação seja derrotada.