=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Presidente do México pede investigação sobre acidente em comício que deixou nove mortos

O presidente do México disse nesta quinta-feira (23) que se deve investigar o desabamento do palco durante um comício do partido Movimento Cidadão, terceiro colocado nas pesquisas para as eleições presidenciais, incidente que provocou a morte de nove pessoas e dezenas de feridos.

(México acidente, 669 palavras, Central, 669 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

HAIA:

CIJ rejeita pedido do México por medidas provisórias contra o Equador

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), mais alta instância judicial do sistema ONU, rejeitou nesta quinta-feira (23) o pedido apresentado pelo México de medidas provisórias urgentes contra o Equador pela invasão de sua embaixada em Quito.

(México Equador justiça, Central, 633 palavras, já transmitida)

TIJUANA:

Reféns de criminosos, milhares de mexicanos buscam refúgio nos EUA

Ameaçados de ver os filhos recrutados como criminosos ou escravas sexuais, para escapar da tirania de um cartel ou das perseguições de um traficante, milhares de mexicanos buscam refúgio nos Estados Unidos.

(México crime imigração migração, 540 palavras, já transmitida)

LIMA:

Justiça do Peru destitui procuradora-geral por interferência em investigação sobre sua irmã

A Junta Nacional de Justiça (JNJ) destituiu na quarta-feira à noite a procuradora-geral do Peru, que estava suspensa das funções desde dezembro, por um caso de suposto tráfico de influência e favorecimento político.

(Peru política justiça, 400 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Show de Milei: presidente argentino canta no lançamento de seu livro em Buenos Aires

Com a voz rouca e jaqueta de couro preta, o presidente argentino Javier Milei se vestiu como um astro do rock na noite de quarta-feira e cantou no lançamento de seu livro no ginásio Luna Park em Buenos Aires.

(Argentina política, 540 palavras, já transmitida)

TEGUCIGALPA:

Hondurenhos voltam a usar máscaras por causa da contaminação do ar

Os hondurenhos voltaram a usar máscaras e ao trabalho remoto de forma voluntária, devido a uma severa contaminação do ar causada por incêndios florestais e outros fatores ambienyais, informaram as autoridades locais.

(Honduras meio ambiente saúde clima governo, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã se despede de presidente Raisi com enterro em sua cidade natal

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que morreu no domingo em um acidente de helicóptero, foi enterrado nesta quinta-feira(23) em sua cidade natal, Mashhad (nordeste), após três dias de funerais acompanhados por uma multidão.

(Irã diplomacia funeral política acidente, 540 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VÍDEO

-- EUROPA

LONDRES:

A corrida contra o tempo de Rishi Sunak para as eleições britânicas

O primeiro-ministro conservador Rishi Sunak enfrenta a partir desta quinta-feira uma corrida contra o tempo para as eleições britânicas de 4 de julho, com uma grande desvantagem para a oposição trabalhista nas pesquisas de intenção de voto.

(GB política eleições, Central, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

LONDRES:

Os protagonistas das eleições legislativas britânicas

Os britânicos vão às urnas em 4 de julho, pare eleições legislativas muito esperadas, e às quais os trabalhistas podem vencer e voltar a Downing Street após quatorze anos de primeiros-ministros conservadores.

(GB política eleições, Quadro, 700 palavras, já transmitida)

VARSÓVIA:

Expulsões de generais do Exército russo em plena guerra na Ucrânia

Nas últimas semanas, a Rússia prendeu vários generais e oficiais para reestruturar o quadro superior das Forças Armadas, questionado por elevados níveis de corrupção e ineficiência, no momento em que as tropas de Moscou buscam dar um novo impulso à ofensiva na Ucrânia.

(Rússia Ucrânia conflito corrupção, Ângulo, 668 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

NOUMEA:

Macron visita Nova Caledônia para tentar restaurar a calma após distúrbios

O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu nesta quinta-feira (23) não impor "à força" a polêmica reforma no censo eleitoral na Nova Caledônia, em uma tentativa de restaurar a calma nos distúrbios que deixaram seis mortos e centenas de feridos neste arquipélago no Pacífico.

(França governo política polícia NovaCaledônia, Central, 679 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

'Estamos todos fascinados pelo mundo do trabalho sexual', diz Sean Baker

O diretor americano Sean Baker temia que "Anora", sua comédia ácida que fez sucesso no Festival de Cinema de Cannes, fosse muito controverso.

(França EUA Cannes2024 gente cinema sexo, Entrevista, 570 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

RHYOLITE RIDGE, EUA:

Flor rara e única ameaçada de extinção pela corrida do lítio nos EUA

O ambientalista Patrick Donnelly dá uma olhada de perto em um punhado de flores cor-de-rosa. Não se trata de uma flor qualquer, mas de uma espécie única que finalmente se abre em uma cor amarela cremosa e que cresce somente nesse canto do oeste dos Estados Unidos.

(EUA clima plantas meio ambiente minas, Reportagem, 488 palavras, já transmitida)

VANTAA, Finlândia:

"Agricultores do futuro" criam proteína comestível a partir do ar e da eletricidade

Em uma fábrica finlandesa, os "agricultores do futuro", debruçados sobre seus computadores, fabricam uma proteína comestível, alimentando um micróbio com ar e eletricidade.

Por Anna KORKMAN

(Finlândia clima agronomia alimentação, Ângulo, 748 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

Também anunciada em Economia

TEGUCIGALPA:

Hondurenhos voltam a usar máscaras por causa da poluição

Os hondurenhos voltaram a usar máscaras e ao trabalho remoto de forma voluntária, devido a uma severa contaminação do ar causada por incêndios florestais e outros fatores ambienyais, informaram as autoridades locais.

(Honduras meio ambiente saúde clima governo, Ângulo, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

Também anunciada em Américas

GENEBRA:

Incerteza nas negociações sobre recursos genéticos e propriedade intelectual na ONU

A última etapa das negociações para alcançar um tratado internacional que lute contra a biopirataria e a exploração de recursos genéticos prosseguiu, nesta quinta-feira, na ONU, em Genebra, ainda com algumas "questões pendentes".

(ONU genética propriedade, Central, 500 palavras, a ser transmitida)

CIDADE DO PANAMÁ:

Escritor cubano Leonardo Padura acredita que Cuba vive "distopia"

O escritor cubano Leonardo Padura acredita que Cuba vive uma distopia, onde parece que nada muda ou funciona e, no entanto, as coisas "continuam funcionando", afirmou em entrevista à AFP.

Por Juan José Rodríguez

(Panamá Cuba literatura política, Entrevista, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Qual seria o impacto do plano econômico de Donald Trump?

Depois de um primeiro governo marcado por fortes reduções de impostos e aumentos de tarifas sobre produtos importados da China, o candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, quer retomar esse caminho.

(EUA PIB inflação tarifas orçamento, 650 palavras, a ser transmitida)

VANTAA, Finlândia:

"Agricultores do futuro" criam proteína comestível a partir do ar e da eletricidade

Em uma fábrica finlandesa, os "agricultores do futuro", debruçados sobre seus computadores, fabricam uma proteína comestível, alimentando um micróbio com ar e eletricidade.

Por Anna KORKMAN

(Finlândia clima agronomia alimentação, Ângulo, 748 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos campeonatos europeus

MADRI:

Futuro de Xavi no Barça é incógnita às vésperas da última rodada do Espanhol

Com o campeonato espanhol já definido, o suspense da última rodada gira em torno do futuro do técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que no domingo, no estádio do Sevilla (13º), poderá se despedir do clube catalão.

(Fbl ESP, Apresentação, 510 palavras, já transmitida)

KATMANDU:

Nepalesa bate o recorde mundial de escalada mais rápida do Everest

A nepalesa Phunjo Lama alcançou nesta quinta-feira (23) o topo do Monte Everest em 14 horas e 31 minutos, superando com folga o recorde mundial feminino anterior de escalada mais rápida da maior montanha do mundo.

(Nepal recorde mulheres alpinismo, 460 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]