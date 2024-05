Lula recebe presidente do Benin para reunião bilateral, seguida de assinatura de atos

O presidente do Benim, Patrice Talon, chegou no final da manhã desta quinta-feira, 23, no Palácio do Planalto, em Brasília, onde terá uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do Executivo brasileiro e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, recepcionaram Talon na entrada do palácio.

A previsão é que a reunião dure cerca de 1h, entre 11h30 e 12h30. Após isso, ambos farão uma cerimônia de assinatura de atos. Às 13h, é esperada declaração à imprensa no Palácio Itamaraty.

"Durante a reunião, será analisado o estado da relação bilateral, em que se destaca a pauta significativa de cooperação técnica, e deverão ser discutidas formas de intensificar a parceria em áreas como agricultura, energia, cultura, turismo, comércio e investimentos", diz o governo federal em nota divulgada à imprensa.