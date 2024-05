Lucas Paquetá é denunciado por suposto envolvimento com apostas na Premier League

O meia do West Ham e da seleção brasileira Lucas Paquetá foi acusado de buscar "intencionalmente receber um cartão do árbitro" em diversas ocasiões nas últimas duas temporadas por envolvimento com apostas esportivas, comunicou nesta quinta-feira (23) a Federação Inglesa de Futebol (FA). A entidade cita quatro partidas da Premier League nas quais o comportamento de Paquetá é considerado suspeito: diante de Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (março de 2023), Leeds (maio de 2023) e Bournemouth (agosto de 2023). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas", escreveu a FA em comunicado.

O meia de 26 anos "tem até 3 de junho de 2024 para responder a estas acusações", concluiu a federação. Segundo o Daily Mail, a investigação federal foi iniciada depois que foram detectadas apostas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Paquetá recebeu contra o Bournemouth (1-1), nos acréscimos do primeiro jogo da temporada 2023-2024 do Campeonato Inglês. O jogador depôs sobre o caso em setembro e permitiu que os investigadores tivesse acesso a seu celular um mês depois, segundo o jornal. Paquetá, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar-2022, afirmou no Instagram que é inocente.