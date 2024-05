Líderes da Coreia do Sul, China e Japão se reunirão para suas primeiras negociações trilaterais

Os líderes de Coreia do Sul, China e Japão se reunirão na próxima semana em Seul para as suas primeiras conversas trilaterais em mais de quatro anos para discutir como reavivar a sua cooperação, informou nesta quinta-feira (23) o gabinete presidencial da Coreia do Sul. Após a sua cúpula trilateral autônoma inaugural em 2008, os líderes dos três países deveriam realizar uma reunião desse tipo todos os anos. Mas a reunião foi suspensa desde a última, em dezembro de 2019, na China, devido à pandemia e aos laços muitas vezes complicados entre os vizinhos asiáticos.

A reunião trilateral entre o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, o primeiro-ministro chinês Li Qiang e o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida acontecerá em Seul na segunda-feira, 27. O presidente chinês, Xi Jinping, não estará presente.

A Coreia do Sul e o Japão são ambos aliados militares importantes dos EUA, acolhendo juntos um total de 80 mil soldados americanos nos seus territórios. O avanço do programa nuclear da Coreia do Norte e a crescente assertividade da China na região levaram a Coreia do Sul e o Japão a reforçar a sua parceria de segurança trilateral com os Estados Unidos. Isso irritou a China e a Coreia do Norte.