O ator e diretor francês Gilles Lellouche apresentou no Festival de Cannes, nesta quinta-feira (23), "L'amour ouf", em competição pela Palma de Ouro, sobre uma história de amor entre duas pessoas destinadas a ficarem juntas apesar das adversidades.

Lellouche, autor do sucesso "Um Banho de Vida" (2018), conta a relação entre Jackie, uma garota estudiosa, e Clotaire, um malandro que se dedica a pequenos delitos. Suas vidas se cruzam na adolescência e, embora com o passar dos anos as circunstâncias os separem, seu romance segue vivo.

"Eu queria fazer um filme que estivesse um pouco despojado de cinismo", explica o cineasta à AFP. É como "um impulso poético, amoroso... Tempo de reencontrar a inocência".