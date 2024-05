Jogos de Paris-2024 terão pódios reciclados e inspirados na Torre Eiffel

Depois da mascote, da tocha, das medalhas e do cartaz... é a vez do pódio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris-2024, construído em plástico reciclável e com motivos que lembram a Torre Eiffel.

Cerca de 68 pódios foram feitos com plástico reciclado produzido pela empresa Le Pavé, de Aubervilliers (periferia de Paris), explicou nesta quinta-feira (23) a organização.

Os pódios foram projetados em módulos e servirão tanto para os Jogos Olímpicos quanto para os Jogos Paralímpicos.