Israel autoriza retomada das negociações para obter a libertação dos reféns em Gaza

O gabinete de guerra de Israel autorizou a retomada das negociações para conseguir a libertação dos reféns mantidos em Gaza, onde o Exército executou novos bombardeios nesta quinta-feira (23). A decisão foi tomada após a divulgação de um vídeo que mostra o momento em que cinco soldados foram sequestradas em 7 de outubro, dia do ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel que desencadeou a guerra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As famílias das cinco militares autorizaram a divulgação das imagens, que mostram as jovens, algumas com sangue no rosto, sentadas no chão de pijama, com as mãos amarradas atrás das costas.

"Estas imagens mostram o tratamento violento, humilhante e traumatizante que estas mulheres sofreram no dia do sequestro", afirmou o Fórum das Famílias de Reféns em um comunicado. Em resposta ao vídeo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou que continuará lutando contra o Hamas para "garantir que o que foi visto esta noite não volte a acontecer". O gabinete de guerra, que se reuniu durante a noite, "ordenou que a equipe de negociadores retorne à mesa para conseguir o retorno dos reféns", disse um funcionário de alto escalão do governo.

- 26 mortos na Cidade de Gaza - Com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, as negociações para uma trégua fracassaram no início de maio por divergências entre as partes. No ataque de 7 de outubro, os comandos islamistas mataram mais de 1.170 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em informações divulgadas pelas autoridades israelenses. Os combatentes também sequestraram 252 pessoas. Israel afirma que 124 permanecem em Gaza, das quais 37 estariam mortas. Em resposta ao ataque, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islamista palestino e iniciou uma ofensiva contra a Faixa de Gaza, território que o Hamas, que Israel, União Europeia e Estados Unidos consideram um grupo terrorista, governa desde 2007. Mais de 35.709 palestinos, a maioria civis, morreram na ofensiva, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. Durante a noite, bombardeios e tiros de artilharia foram ouvidos por toda Gaza.

A Defesa Civil de Gaza anunciou que 26 pessoas, incluindo 15 crianças, morreram na Cidade de Gaza, no norte do território palestino, em dois bombardeios aéreos israelenses antes do amanhecer. Em Jabaliya, também no norte, o Exército israelense informou que "atingiu vários terroristas do Hamas em bombardeios contra infraestruturas militares utilizadas para armazenar armas". Em Nusseirat, no centro do território palestino, moradores examinavam os escombros de uma casa destruída por um bombardeio israelense.