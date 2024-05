Israel anuncia 'graves consequências' nos vínculos com países que reconhecerem um Estado palestino

"Haverá graves consequências adicionais para as relações [de Israel] com estes países, após a decisão que tomaram" na quarta-feira, ao anunciarem que reconhecerão um Estado palestino a partir de 28 de maio, indicou o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Jacob Blitstein, em comunicado.

Durante a reunião, autoridades israelenses mostraram aos três diplomatas um vídeo do sequestro de cinco mulheres soldado durante o ataque do grupos islamista palestino Hamas a Israel em 7 de outubro.

No vídeo de pouco mais de três minutos, divulgado pela imprensa na quarta-feira, é possível ver as jovens, algumas com sangue no rosto, sentadas no chão de pijama, com as mãos amarradas atrás das costas, após terem sido sequestradas na base de Nahal Oz.

Blitstein afirmou que a medida anunciada pelos três países europeus torna "mais difícil promover um acordo para a libertação dos reféns" ainda detidos em Gaza pelos combatentes palestinos.