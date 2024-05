Irã se despede de presidente Raisi com enterro em sua cidade natal

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que morreu domingo em um acidente de helicóptero, será sepultado nesta quinta-feira (23) na cidade sagrada de Mashhad, sua cidade natal, depois de dois dias de funerais que mobilizaram centenas de milhares de pessoas.

O corpo do presidente, que era considerado um possível substituto do guia supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos, repousará no principal mausoléu xiita do nordeste do país, o do imã Reza.

No poder desde 2021, Raisi morreu aos 63 anos, quando o helicóptero que o levava à cidade de Tabriz, no noroeste, caiu após a inauguração de uma barragem na fronteira entre os dois países com o seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliev.