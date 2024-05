Incerteza nas negociações sobre recursos genéticos e propriedade intelectual na ONU

"As delegações trabalham arduamente para resolver as questões pendentes com base em um projeto de texto proposto pelo presidente ontem à noite", disse um porta-voz dessa entidade da ONU à AFP.

Assim, será possível garantir que os países e as comunidades indígenas deem consentimento para seu uso.

O líder do povo Huni Kui, da Amazônia Legal, lamentou na semana passada, em entrevista à AFP, que "no Brasil e na América do Sul em geral", "as empresas estejam se apropriando dos conhecimentos tradicionais e genéticos dos povos originários" sem autorização.

A transparência será importante para reforçar a aplicação do Protocolo de Nagoia, que prevê que quem proporcionar recursos genéticos ou conhecimentos tradicionais seja beneficiado com seu uso.

- Divergência sobre sanções -

"Como costuma ocorrer durante as negociações finais, não conseguimos chegar a um acordo sobre algumas questões pendentes", declarou na noite de quarta-feira o chefe das negociações, o embaixador brasileiro Guilherme de Aguiar Patriota.

O principal ponto de divergência refere-se às sanções. Alguns países em desenvolvimento desejam que as patentes possam ser facilmente revogadas se um solicitante não comunicar as informações exigidas. Já os países ricos temem que sanções muito severas inibam a inovação.

"A dificuldade é tentar favorecer uma forma de convergência entre os que já têm uma legislação significativa e os que não têm", indicou uma fonte ocidental.