General do Estado-Maior da Rússia detido por corrupção

Um tribunal militar ordenou na quarta-feira a detenção do general Vadim Shamarin, comandante adjunto do Estado-Maior para a Comunicação, por dois meses.

Um funcionário de alto escalão do Estado-Maior da Rússia foi detido e acusado de corrupção, informou a imprensa do país nesta quinta-feira, poucos dias após o presidente Vladimir Putin nomear um novo ministro da Defesa.

Se for considerado culpado, Shamarin pode ser condenado a até 15 anos de prisão.

As detenções aumentaram no Ministério da Defesa e na cúpula do Exército desde o fim abril, mas o Kremlin nega uma campanha de expurgos e afirmou que esta foi uma operação de combate à corrupção de rotina.

"A luta contra a corrupção é um trabalho contínuo, não é uma campanha de expurgos", declarou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.