Comunicado do Business Wire :Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

A Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba") realizou hoje uma cerimônia para marcar a conclusão de uma nova instalação de fabricação de wafer de 300 milímetros para semicondutores de potência e um prédio de escritórios na Kaga Toshiba Electronics Corporation na Prefeitura de Ishikawa, Japão, uma das principais empresas do grupo Toshiba. A conclusão da construção é um marco importante para a Fase 1 do programa de investimento plurianual da Toshiba. A Toshiba agora prosseguirá com a instalação de equipamentos, com o objetivo de iniciar a produção em massa no segundo semestre do ano fiscal de 2024. Quando a Fase 1 atingir a operação em escala total, a capacidade de produção da Toshiba para semicondutores de potência, principalmente MOSFETs [1] e IGBTs [2], será 2,5 vezes maior do que no ano fiscal de 2021, quando o plano de investimento foi feito [3]. As decisões sobre a construção e o início da operação da Fase 2 refletirão as tendências do mercado.

Right: Phase 1 of the new fabrication facility, foreground: the new office building (Photo: Business Wire)