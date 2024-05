Comunicado do Business Wire :Spatial Corp

A Spatial Corp, a provedora de kits de ferramentas de desenvolvimento de software para projeto, fabricação e engenharia, e uma subsidiária da Dassault Systèmes, anunciou hoje que adicionou o HOOPS Communicator, desenvolvido pela Tech Soft 3D, para complementar e ampliar o seu portfólio de tecnologias de componentes. A adição do HOOPS Communicator ao portfólio de componentes 3D da Spatial possibilita que a Spatial habilite agora a visualização baseada na web e a interação de/com dados 3D para vários fluxos de trabalho de projeto, engenharia e fabricação. Adicionar o HOOPS Communicator ao portfólio de produtos da Spatial permite aos clientes expandirem suas aplicações para a web enquanto reutilizam o seu IP a partir de aplicativos de desktop tradicionais. Consequentemente, os clientes da Spatial podem aproveitar várias novas oportunidades na web, incluindo o maior alcance do cliente, mais controle de acesso e distribuições, atualizações e manutenção menos dispendiosas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos entusiasmados em aprimorar o nosso portfólio com a adição do HOOPS Communicator. Esta adição permite aos clientes da Spatial implementarem perfeitamente aplicativos da Web poderosos para vários fluxos de trabalho de engenharia, com base em um kernel de modelagem 3D robusto e em componentes de InterOp 3D para conversão, preparação e reutilização de dados", disse Jean-Marc Guillard, CEO da Spatial Corp.

Um dos clientes mais novos da Spatial é um exemplo vivo da forte integração do HOOPS Communicator com os modeladores 3D CGM e ACIS, assim como com o 3D InterOp. O cliente planeja lançar um novo aplicativo baseado na web para fluxos de trabalho de arquitetura, engenharia e construção (AEC), que permite aos usuários criarem, revisarem e finalizarem digitalmente projetos de casas, edifícios e plantas - tudo isso antes do início da construção dispendiosa - em colaboração com as partes interessadas em locais distribuídos globalmente. Exemplos adicionais de fluxos de trabalho baseados na web habilitados pelo HOOPS Communicator, usado em conjunto com os modeladores 3D CGM e ACIS da Spatial e 3D InterOp, incluem: -- Aplicações de gêmeos virtuais para diversos processos de produção, como fabricação de chapas metálicas, impressão 3D e fresamento multieixos, assim como de vários sistemas robóticos

-- Aplicativos de inspeção colaborativa para peças e montagens com informações de geometria e fabricação de produtos (PMI) -- Catálogos sob demanda para peças e montagens 3D para vários tipos de aplicações industriais Como o HOOPS Visualize para o desenvolvimento de aplicativos nativos, que a Spatial integrou com seus SDKs e revendeu desde 2012, o HOOPS Communicator oferece funcionalidade API abrangente e pronta para uso para vários tipos de fluxos de trabalho de engenharia na web. Essa funcionalidade evita ter que criar novamente a mesma funcionalidade em WebGL ou com estruturas de código aberto. Além disso, diferentemente das soluções OEM, o HOOPS Communicator possibilita a interação personalizada com dados 3D. Contate a Spatial hoje para saber mais sobre como o HOOPS Communicator pode desbloquear o poder da web para fluxos de trabalho 3D. Sobre a Spatial A Spatial Corp, uma subsidiária da Dassault Systèmes, é provedora de kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla variedade de setores. Os kits de ferramentas de desenvolvimento de software de modelagem 3D, visualização 3D e tradução de CAD da Spatial ajudam os desenvolvedores de aplicativos a fornecer produtos líderes de mercado, manter o foco nas principais competências e reduzir o tempo de colocação no mercado. Há mais de 35 anos, os kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D da Spatial são adotados por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais reconhecidos do mundo. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial conta com escritórios nos EUA, França, Alemanha, Japão, China e Reino Unido. Para mais informações, acesse www.spatial.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240528210559/pt/