Comunicado do Business Wire :PPG

A PPG (NYSE:PPG) fabricante global de tintas, revestimentos e materiais especiais anuncia um intenso progresso quanto às suas metas ambientais, sociais e de governança (ESG) a curto prazo para 2030. Os resultados incluem o aumento das vendas de soluções com vantagens sustentáveis e a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) em todas as suas operações e na cadeia de valor.

-- 44% das vendas de produtos com vantagens sustentáveis, como tintas de baixo carbono e de base biológica nas marcas SEIGNEURIE? PANTEX? e GUITTET? ODYSSÉE? da PPG, que oferecem acesso massivo ao mercado de tintas com vantagens sustentáveis sem comprometer seu custo ou desempenho;

"Temos uma longa história de contribuir para o sucesso de nossos clientes, oferecendo inovações líderes de mercado , atuando de forma ético e mitigando os impactos ambientais de nossas operações", destaca Peter Votruba-Drzal, recém eleito Vice-Presidente da PPG em Sustentabilidade Global. "Desde o desenvolvimento de produtos e processos que solucionem os maiores desafios de nossos clientes até a promoção de uma economia mais circular, a sustentabilidade e a produtividade estão no centro do que fazemos."

Na PPG (NYSE:PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e fornecer tintas, revestimentos e materiais especiais nos quais nossos clientes confiam há mais de 140 anos. Através da dedicação e criatividade, solucionamos os maiores desafios de nossos clientes, com estreita cooperação para encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países e relamos vendas líquidas de US$ 18,2 bilhões em 2023. Atendemos clientes nos setores de construção, produtos de consumo, mercados industriais e de transporte, bem como pós-venda. Para saber mais, acesse www.ppg.com.

