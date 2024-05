Comunicado do Business Wire :NTT Corporation

Por meio dos mais de 140 sensores em cada carro de corrida, a NTT DATA captura e analisa mais de 8 bilhões de pontos de dados das corridas na plataforma NTT Smart Solutions. Aproveitando as análises de IA avançada e preditivas, a empresa compartilha informações e visualizações em tempo real com os fãs, tanto no local quanto remotamente para contar histórias aprimoradas de momentos importantes durante os eventos, incluindo ultrapassagens, estratégias de corrida, previsões de vencedores de corridas e muito mais. Além disso, os mais de 300.000 fãs presentes na corrida se beneficiam de dados sobre tempos de espera e fluxo em mais de 600 acres do local, que são calibrados a cada 30 segundos.

A NTT é a empresa controladora da NTT DATA e as duas empresas atuam conjuntamente como Parceiras Oficiais de Tecnologia da INDYCAR, da NTT INDYCAR SERIES, do Indianapolis Motor Speedway (IMS), das 500 Milhas de Indianápolis e do fim de semana NASCAR Brickyard.

A NTT, fornecedora líder global de tecnologia e soluções de negócios, e a NTT DATA continuam a expandir o uso inovador dos dados de corridas para aprimorar as experiências dos fãs na NTT INDYCAR SERIES, incluindo as 500 Milhas de Indianápolis deste ano.

SMART Venues melhoram o Fan ExperienceOs fãs das 500 Milhas de Indianápolis ou de outros eventos no Indianapolis Motor Speedway podem experimentar a tecnologia NTT DATA Smart Venue, soluções de sustentabilidade e dados de corrida ao vivo nos displays de comando da torre estilo pagode (asiático). Por exemplo, as tecnologias de detecção óptica baseadas em IA melhoram a segurança e o fluxo do tráfego e, quando combinadas com a emissão de bilhetes digitais, oferecem tempos de espera previstos em tempo real e futuros nos portões e concessões do evento. Isto permite aos fãs do maior evento esportivo do mundo em um único dia circularem pelo local da maneira mais segura e eficiente possível.

Informações de corridas baseadas em IASeja na pista de corrida, em casa ou em trânsito, os fãs da NTT INDYCAR SERIES também podem acessar o aplicativo INDYCAR desenvolvido pela NTT DATA para se manterem atualizados sobre todos os desenvolvimentos mais recentes. O aplicativo permite aos fãs chegarem ainda mais perto da ação com a IA em tempo real e análises avançadas que oferecem informações sobre a corrida, incluindo pontuação ao vivo e visualização dos pilotos em ação, cortesia das 15 câmeras instaladas no carro. O aplicativo, que historicamente atrai mais de 70.000 usuários nos dias de corrida, está disponível para download no iOS App Storee no Google Play. A NTT DATA também continua a habilitar outras experiências inovadoras semelhantes para beneficiar os fãs e aumentar o engajamento em todos os meios, seja mídia social, web e televisão ou via transmissão por streaming, por meio de tecnologia e serviços confiáveis que oferecem informações de dados mais aprofundados.

Corra como os profissionais