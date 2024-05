Comunicado do Business Wire :Mary Kay Inc.

A Mary Kay Inc., uma empresa que incentiva e apoia a educação STEM e a juventude que persegue seus sonhos, concedeu recentemente três subsídios a cinco cientistas de destaque do ensino médio, selecionados entre quase 2 mil participantes de 70 países, durante a Feira Internacional de Ciência e Engenharia Regeneron (ISEF) em Los Angeles (EUA). As bolsas de estudo, em um total de quase US$ 10 mil, foram dadas a estudantes com projetos inovadores focados na descoberta de curas para cânceres que afetam as mulheres, na inovação de embalagens sustentáveis e na proteção dos recursos mais valiosos do nosso planeta.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240523148693/pt/

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mary Kay Inc. proudly served as a Special Award Organization for the 2024 Regeneron International Science and Engineering Fair, awarding three cash prizes to inspiring young scientists. (Graphic: Society for Science, Regeneron ISEF)