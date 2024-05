Comunicado do Business Wire :Kinaxis Inc.

Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder mundial em orquestração da cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que o Intercos Group, uma das principais fabricantes de cosméticos, escolheu a Kinaxis para fornecer total visibilidade e transparência em toda a sua cadeia de suprimentos. Com 16 plantas de produção, 11 centros de pesquisa e 16 escritórios comerciais em todo o mundo, a complexidade da cadeia de suprimentos da empresa exige uma abordagem exclusiva para equilibrar a oferta e a demanda. A diferenciação de ponta a ponta da Kinaxis permitirá que a empresa de cosméticos refine seus processos de planejamento de vendas e operações e obtenha um melhor controle sobre sua cadeia de suprimentos, mesmo durante períodos de volatilidade ou interrupção da demanda. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A Kinaxis nos permite estar ainda mais preparados para o inesperado. Somos líderes em nosso setor desde 1972 e sabemos que a Kinaxis é líder no setor de planejamento da cadeia de suprimentos". disse Massimo Gerli, diretor executivo de tecnologia do Intercos. "O setor de cosméticos continua crescendo, assim como nossos negócios, e temos uma necessidade cada vez maior de uma cadeia de suprimentos na qual possamos confiar, mesmo quando nos deparamos com desafios fora de nosso controle. Com seus recursos de simulação de cenários e nosso conhecimento de regulamentações regionais específicas, nossa cadeia de suprimentos estará pronta para o próximo grande avanço ou para a próxima grande interrupção."

"Estamos entusiasmados por trabalhar com o Intercos Group e ajudá-los a continuar oferecendo inovação no setor de beleza". disse Claire Rychlewski, diretora executiva de vendas da Kinaxis. "Com bilhões de pessoas usando produtos cosméticos diariamente, o setor é altamente competitivo e traz complexidades exclusivas da cadeia de suprimentos. Nossa solução ajuda a gerenciar a logística do trabalho com matérias-primas para que os responsáveis pelo planejamento possam se concentrar mais em garantir que os produtos cheguem às mãos dos clientes quando eles quiserem." Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gestão da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com. Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240523768727/pt/ Contato