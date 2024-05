Comunicado do Business Wire :Intelsat

-- No final do atual período de manutenção, o MEV-1 liberará o satélite IS-901 no cemitério GEO e, em seguida, prestará serviço para outro satélite Intelsat.

Os satélites de órbita terrestre geossíncrona (GEO) têm uma vida útil média de cerca de 15 a 20 anos antes de começarem a ficar sem combustível. Em 2020, a Intelsat se tornou a primeira operadora de satélites a se comprometer com a implantação de dois MEVs da Northrop Grumman para estender a vida útil de um satélite que, de outra forma, estaria saudável. Ambos os MEVs foram bem-sucedidos em sua missão e permitiram que o IS-10-02 e o Intelsat 901 (IS-901) fornecessem cinco anos de serviço além da vida útil esperada do satélite. Conforme as emendas aos contratos originais com a SpaceLogistics LLC da Northrop Grumman, os dois MEVs permanecerão no espaço servindo os satélites da Intelsat por mais alguns anos, permitindo que eles operem por mais tempo.

A Intelsat, operadora de uma das maiores redes integradas de satélites e terrestres do mundo e fornecedora líder de conectividade a bordo (IFC), oferecerá anos de serviços adicionais confiáveis de banda larga, distribuição de vídeo e serviços móveis via satélite para clientes em três continentes, graças ao sucesso do inovador Mission Extension Vehicle (MEV) da Northrop Grumman, que fornecerá nove anos adicionais de vida útil ao satélite geossíncrono Intelsat 10-02 (IS-10-02).

-- O MEV-2 permanecerá acoplado ao veículo atual da Intelsat, o IS-10-02, fornecendo extensão de vida por vários anos - quase dobrando o serviço do contrato original. O satélite IS-10-02 foi fabricado pela Airbus Defense & Space, foi lançado em junho de 2004 e entrou em serviço em agosto de 2004. A capacidade do satélite é compartilhada com a Telenor Satellite. Hoje, o MEV-2 está ajudando a prolongar a vida útil do IS-10-02, para que o satélite possa continuar fornecendo distribuição de mídia de alta qualidade e serviços de banda larga para nossos clientes na Europa, no Oriente Médio, na África e na América do Sul. O IS-10-02 é um satélite fundamental na vizinhança de vídeo da Intelsat-Telenor Satellite, distribuindo mais de 900 canais para quase 18 milhões de lares com televisão em toda a Europa.

"Como a maior operadora de satélites em órbita geossíncrona, a Intelsat sempre esteve comprometida com um serviço confiável contínuo, como também com a liderança na promoção de operações espaciais sustentáveis", disse Jean-Luc Froeliger, vice-presidente sênior de Sistemas Espaciais da Intelsat. "A Intelsat continua buscando inovações inéditas para estender a vida útil de seus satélites em órbita, ao mesmo tempo em que reúne o setor para promover o compartilhamento de informações e a colaboração em um ambiente regulatório desafiador para alcançar a administração sustentável dos recursos do espaço."

"Esta extensão é uma excelente notícia para nossos muitos clientes em toda a Europa e Oriente Médio que são atendidos pelo THOR 10-02," disse Morten Tengs, CEO da Telenor Satellite. "Nos orgulhamos da resiliência de nosso serviço e, ao estender a vida útil do satélite, podemos garantir continuidade e operações sem complicações por vários anos."