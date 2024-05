Comunicado do Business Wire :Canva

Nesta quinta-feira (23/05), em Los Angeles (EUA), durante seu primeiro evento Canva Create internacional, a Canva - única plataforma completa de comunicação visual do mundo - acelerou seu foco na empresa, lançando sua maior reformulação em uma década, juntamente com uma linha de novos produtos e serviços no local de trabalho preparados para redefinir a forma como milhões de pessoas trabalham.

Atualmente, o Canva possui mais de 185 milhões de usuários ativos mensais e mais de US$ 2,3 bilhões em receita anualizada. Em pouco mais de 18 meses desde a introdução do Kit de Criação Visual do Canva voltado para o local de trabalho, mais de 95 milhões de novos usuários aderiram à plataforma, um número que a empresa levou quase nove anos para alcançar.

À medida que a comunicação visual se torna o status quo, o último Relatório de Economia Visual da Canva descobriu que 92% das lideranças empresariais agora esperam que profissionais em funções não relacionadas ao design possuam habilidades nesse campo. Os novos produtos da Canva apresentados no palco do Canva Create atendem diretamente a essa necessidade, colocando o poder do design nas mãos de 99% de pessoas sem formação profissional na área.

"Estamos muito felizes em apresentar uma experiência renovada do Canva e um conjunto de novos produtos para capacitar todas as organizações a criar designs", disse Melanie Perkins, cofundadora e CEO da Canva. "À medida que a demanda por conteúdo visual aumenta, navegar pela complexidade organizacional é mais desafiador do que nunca. Democratizamos o ecossistema de design em nossa primeira década e agora esperamos unificar os ecossistemas fragmentados de design, IA e ferramentas de fluxo de trabalho para todas as organizações em nossa segunda década."

Com o Canva Enterprise, as grandes organizações podem criar grandes quantidades de conteúdo visual e dimensionar a colaboração interna com facilidade. Essa oferta também vem com controles administrativos e de segurança mais sofisticados para manter os ativos seguros e consistentes com a marca. O Canva Enterprise inclui:

Em um mundo com sobrecarga de informação e tecnologia no local de trabalho, a comunicação visual se tornou uma aposta fundamental para aumentar a participação, desbloquear a produtividade e fomentar as marcas. O Canva Enterprise atende a essa demanda com uma oferta de assinatura projetada para grandes organizações com requisitos complexos de segurança, relatórios, administração e gerenciamento de marca.

Já utilizadas por equipes de 95% das empresas da Fortune 500, as últimas adições às soluções de local de trabalho do Canva marcam um grande passo em frente na estratégia corporativa da empresa e impulsionam sua posição como líder em comunicação visual.

"O Canva se tornou uma ferramenta de longo alcance na FedEx. Com a interface simples do Canva e a enorme seleção de modelos e gráficos, nossas equipes conseguem criar de forma rápida e fácil recursos visuais atraentes que ajudam a elevar a qualidade e a eficácia de nossas comunicações visuais", explicou Rebecca Janes, designer criativa e estrategista de branding ambiental da FedEx.

-- Controles avançados de marca: mantenha a consistência da marca com controles robustos para gerenciar todos os aspectos da sua marca. Gerencie o acesso a elementos e modelos na biblioteca do Canva e controle quem pode compartilhar conteúdo externamente.

Nova interface de usuário do Canva projetada para o trabalho

Pela primeira vez em uma década, a Canva revelou uma reformulação completa da sua experiência principal de produto. Criada para estimular a criatividade e a produtividade no local de trabalho, a nova interface de usuário acelera os fluxos de trabalho e potencializa a concentração. Os principais recursos incluem:

-- Experiência de edição otimizada: uma nova barra de ferramentas de edição contextual cria mais espaço e melhora o foco. Os favoritos de fãs, como o removedor de fundo com um clique e as ferramentas de IA do Estúdio Mágico do Canva, agora estão na frente e no centro.

-- Uma página inicial totalmente nova e personalizável: os espaços de trabalho agora são customizáveis. Os usuários podem adicionar os principais designs, pastas e modelos de marca aos favoritos, enquanto as organizações podem fixar o conteúdo da empresa ou de toda a equipe no topo da página. Uma interface de pesquisa poderosa com filtros avançados permite menos tempo de pesquisa e mais tempo de criação.

-- Colaboração mais simples e rápida: com uma navegação mais fácil, as equipes podem alternar entre projetos, acessar ativos e recursos importantes e aplicar as diretrizes da marca. Os usuários podem filtrar, classificar, expandir ou ocultar comentários para trabalhar com mais eficiência e colaborar com facilidade.

A nova página inicial e experiência de edição estarão disponíveis hoje para o primeiro milhão de usuários que descobrirem o portal secreto escondido na página inicial do Canva. A disponibilidade geral começará em agosto.

Ferramentas personalizadas para cada equipe

A Canva também introduziu uma série de ferramentas personalizadas para cada equipe, composta por diversos produtos, recursos e modelos customizados para as necessidades dos departamentos de Marketing, RH, Vendas e Criação.

Isso inclui Kits de Trabalho do Canva, novas coleções selecionadas pelo setor com centenas de modelos específicos de criação, de apresentações a documentos, projetados para permitir que as equipes dimensionem sua produção com ferramentas de fácil acesso. Os Kits de Trabalho são totalmente personalizáveis e, com um clique, podem ser customizados usando o Kit de Marca do Canva. Os Kits de Trabalho iniciais incluem recursos como:

-- Recursos Humanos: apresentações de integração, boletins informativos da empresa e anúncios de emprego

-- Vendas: apresentações de pitch decks, relatórios de vendas e propostas de vendas

-- Marketing: calendários de conteúdo de campanha, postagens em mídias sociais e relatórios de campanha

-- Criação: resumos criativos, formulários de solicitação de produção e modelos de estratégia de marca

A Canva também apresentou os Cursos Canva, uma nova oferta projetada para turbinar a aprendizagem no local de trabalho. Isso marca uma evolução do Canva de uma plataforma de design tradicional para uma plataforma ponta a ponta para criação de conteúdo, colaboração e agora também consumo.

Os Cursos Canva permitem que as pessoas transformem designs existentes, como apresentações, documentos e vídeos, em cursos interativos sequenciais. Desde a integração de profissionais até a qualificação e desenvolvimento, os cursos podem ser atribuídos a pessoas de uma organização e o progresso pode ser gerenciado a partir de um painel central.

Reforço dos produtos de IA do Kit de Criação Visual e Estúdio Mágico

A Canva continua acelerando sua estratégia de IA com a expansão do Estúdio Mágico, que foi usado mais de 6,5 bilhões de vezes desde seu lançamento em outubro de 2023. Os recursos atualizados do Estúdio Mágico incluem:

-- Mídia Mágica: texto para gráfico: gere gráficos, ícones e ilustrações em vários estilos a partir de um prompt de texto

-- Design Mágico: gere apresentações de qualidade três vezes maior com tecnologia de design de IA melhorada

-- Redimensão e Conversão Mágica: converta qualquer design em qualquer documento personalizado - insira um prompt ou escolha entre novas opções, como roteiro de vídeo, postagem no LinkedIn ou esboço de apresentação

-- Estilos e layouts: aplique cores e modelos de marca a um design inteiro com apenas um clique

-- Edição de fotos turbinada: nosso editor de fotos com tecnologia de IA oferece a capacidade de mover, remover ou editar facilmente qualquer objeto em uma imagem - assim como você está editando um modelo do Canva.

-- Melhorias para vídeos: os destaques alimentados por IA cortam uma seleção de clipes atraentes de vídeos mais longos, enquanto a Otimização de áudio torna o áudio nítido, reduzindo o ruído de fundo.

Produtos turbinados criados para abastecer o trabalho

A Canva também atualizou seu Kit de Criação Visual com vários recursos mais solicitados, projetados para equipes e organizações:

-- Edição recomendada: 375 milhões de Canva Docs foram criados desde seu lançamento em 2022. Agora, os usuários poderão acompanhar as alterações e colaborar nas edições.

-- Apps da Amazon Ads, Google e Meta: os aplicativos desenvolvidos pelas maiores plataformas de anúncios do mundo oferecem feedback instantâneo sobre designs e fácil acesso a bibliotecas de ativos e modelos aprovados por cada plataforma.

-- Preenchimento automático de dados: transfira dados de negócios de fontes de terceiros para o Canva, como Salesforce e MLS (Multiple Listing Service), para preencher automaticamente designs com texto e imagens e criar ativos personalizados em grande escala.

-- Criação em lote: acelere seu fluxo de trabalho de marketing carregando um arquivo CSV ou Excel para Criação em lote, que permite atualizar rapidamente imagens, textos e gráficos em vários designs.

Ampliação da Affinity após a aquisição pela Canva

A recente aquisição da Affinity pela Canva torna a plataforma uma solução completa para todas as pessoas que trabalham com design, incluindo designers gráficos profissionais, ilustradores e tipógrafos. Hoje, a Affinity lança a versão 2.5 com novas opções de edição avançadas para turbinar seu desempenho de edição profissional. As melhorias incluem:

-- Compatibilidade com fontes variáveis: abre um novo mundo de possibilidades de design tipográfico

-- Ferramenta Largura do traço: maneira no documento de editar o perfil de pressão de qualquer curva

-- Compatibilidade com chips ARM64: otimizado para os PCs Windows mais recentes, tornando o Affinity o primeiro software criativo com suporte ARM nativo de ponta a ponta

A Canva também anunciou hoje queprofessores, escolas e organizações sem fins lucrativos qualificados podem se inscrever em uma lista de espera para serem os primeiros a acessar o Affinity de forma gratuita. A Canva já oferece o Canva Pro gratuitamente para escolas e organizações sem fins lucrativos do mundo inteiro, com mais de 60 milhões de estudantes e docentes, além de 600 mil instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos registradas, que se beneficiam disso todos os meses. Mais licenças gratuitas serão fornecidas aos que estão na lista de espera nos próximos meses.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é uma plataforma on-line gratuita de colaboração e comunicação visual com a missão de capacitar todo mundo a projetar. Com uma interface de usuário simples (de arrastar e soltar) e uma grande variedade de modelos que vão desde apresentações, documentos, sites, gráficos de redes sociais, pôsteres e vestuário até vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, fotografias, ilustrações, vídeos e clipes de áudio, qualquer pessoa pode ter uma ideia e criar algo bonito.

