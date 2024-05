Comunicado do Business Wire :ASM Global

Os Rolling Stones anunciaram hoje que irão estender a STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS com uma nova parada em Ridgedale, Missouri, em21 de julho, na Thunder Ridge Nature Arena. Os ingressos estarão à venda na sexta-feira, 31 de maio de 2024, às 10:00 locais. Para saber mais informações sobre a venda de ingressos, acesse www.rollingstones.com. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240523035804/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Graphic: Business Wire)

Mick, Keith e Ronnie começaram a tão esperada turnê em Houston, Texas, no mês passado, e levaram seu show lendário a cidades dos Estados Unidos, incluindo o New Orleans Jazz and Heritage Festival, presenteando os fãs com seus sucessos icônicos e novas músicas do novo álbum aclamado pela crítica HACKNEY DIAMONDS. A STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS fará paradas em mais 12 cidades dos Estados Unidos e Canadá: East Rutherford, Foxboro, Orlando, Atlanta, Filadélfia, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Angeles e Santa Clara, com uma parada final em Ridgedale. O roteiro completo da turnê está abaixo. Hackney Diamonds é seu primeiro material novo de estúdio desde A Bigger Bang de 2005. Desde então, os Stones continuaram a quebrar recordes de bilheteria em uma série de turnês mundiais esgotadas e lançaram o álbum vencedor do prêmio GRAMMY® de 2016 Blue & Lonesome, que apresentava suas versões brilhantes de muitas das faixas de blues que ajudaram a moldar seu som e que lideraram as paradas de álbuns em todo o mundo. Em 2022, eles empolgaram o público europeu, totalizando quase 250 mil pessoas na turnê comemorativa Sixty. Os Rolling Stones venderam mais de 250 milhões de álbuns em todo o mundo. A Thunder Ridge Nature Arena - uma década de planejamento, desenvolvimento e construção com a ambição de criar o mais belo anfiteatro ao ar livre dos Estados Unidos - está programada para ser inaugurada em maio deste ano como um "cartão postal musical da Mãe Natureza" imersivo e único ao ar livre. Localizada em Ridgedale, Missouri, a poucos quilômetros de Branson, a Thunder Ridge Nature Arena é descrita por seu criador e visionário, o famoso conservacionista e fundador da Bass Pro Shops, Johnny Morris, como um "presente de Ozarks para o mundo". É o único local na Terra totalmente dedicado à conservação.

A AEG Presents/Concerts West é a promotora da Stones Tour '24 Hackney Diamonds. Para obter ingressos e informações, acesse www.rollingstones.com. THE ROLLING STONES - STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDSPatrocinada porAARP -0- *T Quinta-feira, 23 de maio de 2024 MetLife Stadium East Rutherford, NJ Domingo, 26 de maio de 2024 MetLife Stadium East Rutherford, NJ Quinta-feira, 30 de maio de 2024 Gillette Stadium Foxboro, MA Segunda-feira, 3 de junho de 2024 Camping World Stadium Orlando, FL Sexta-feira, 7 de junho de 2024 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, GA Terça-feira, 11 de junho de 2024 Lincoln Financial Field Philadelphia, PA Sábado, 15 de junho de 2024 Cleveland Browns Stadium Cleveland, OH Quinta-feira, 20 de junho de 2024 Empower Field at Mile High Denver, CO Quinta-feira, 27 de junho de 2024 Soldier Field Chicago, IL Domingo, 30 de junho de 2024 Soldier Field Chicago, IL Sexta-feira, 5 de julho de 2024 BC Place Vancouver, BC Quarta-feira, 10 de julho de 2024 SoFi Stadium Los Angeles, CA Sábado, 13 de julho de 2024 SoFi Stadium Los Angeles, CA Quarta-feira, 17 de julho de 2024 Levi's® Stadium Santa Clara, CA Domingo, 21 de julho de 2024 Thunder Ridge Nature Arena Ridgedale, MO *T www.youtube.com/user/therollingstones www.instagram.com/therollingstones www.tiktok.com/@therollingstones www.facebook.com/therollingstones www.twitter.com/rollingstones www.aegpresents.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

