CIJ rejeita pedido do México por medidas provisórias contra o Equador

O México pediu ao tribunal com sede em Haia que exija com urgência que o Equador proteja os arquivos da embaixada invadida e permita o desalojamento da sede diplomática e das residências privadas dos seus funcionários.

"O Tribunal considera por unanimidade que as circunstâncias, tal como agora se apresentam perante o Tribunal, não requerem o exercício de seu poder (...) de indicar" medidas provisórias, leu o juiz Nawaf Salam, presidente da Corte.

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), mais alta instância judicial do sistema ONU, rejeitou nesta quinta-feira (23) o pedido apresentado pelo México de medidas provisórias urgentes contra o Equador pela invasão de sua embaixada em Quito.

Os juízes, no entanto, consideraram que o Equador ofereceu à Corte garantias escritas sobre a proteção dos arquivos e seu acordo para que o pessoal mexicano desocupe as instalações que utilizavam em Quito.

Por esta razão, a Corte "considera que atualmente não há urgência, no sentido de que não há risco real e iminente de dano irreparável aos direitos reivindicados pelo requerente" [México].

No entanto, a decisão lida pelo juiz Salam enfatizou "a importância fundamental do princípio consagrado na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas".

Segundo a CIJ, "não existe pré-requisito mais fundamental para o desenvolvimento das relações entre os Estados do que a inviolabilidade das instalações diplomáticas e das embaixadas".

Na próxima etapa, os juízes do tribunal analisarão o mérito da questão, na qual o México acusa o Equador de "violar o direito internacional". O México também exigiu que a CIJ suspendesse o Equador da ONU até que este peça desculpas pelo ocorrido. Representantes dos dois países expressaram satisfação com a posição do tribunal.

"O governo do México sente-se muito satisfeito com a ordem emitida pela CIJ (...), porque reconhece (...) que a inviabilidade de uma missão diplomática é absoluta", disse o principal assessor jurídico do governo mexicano, Alejandro Celorio.

Para Celorio, o fato de a CIJ ter considerado vinculativas as garantias equatorianas significa que o país sul-americano tem o "compromisso" de proteger as instalações diplomáticas mexicanas.