China inicia exercícios militares perto de Taiwan e promete 'sangue'

A China, que reivindica sua soberania sobre a ilha governada de maneira separada desde 1949 e nunca descartou a possibilidade recorrer à força para tomar o controle do território, denunciou as palavras de Lai como uma "confissão de independência".

Considerado pelas autoridades comunistas como um "separatista perigoso", Lai Ching-te assumiu na segunda-feira o cargo de presidente com um discurso em que celebrou a democracia de Taiwan e fez um apelo para que a China a "acabe com a intimidação política e militar".

As manobras começaram na manhã de quinta-feira com o envio de aviões e navios militares para os "arredores da ilha de Taiwan" para testar suas capacidades de combate, anunciou o Exército Popular de Libertação da China.

"As forças de independência de Taiwan ficarão com as cabeças quebradas e sangue escorrendo após a colisão com a grande... tendência de a China alcançar a unificação completa", disse o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.

As autoridades taiwanesas responderam e mobilizaram suas forças marítimas, aéreas e terrestres.