Alto funcionário do Ministério da Defesa russo é preso por 'abuso de poder'

Um encarregado de "compras públicas" do Ministério da Defesa da Rússia foi preso por "abuso de poder", anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (23), em meio a um expurgo militar após a recente substituição do ministro da Defesa.

"Vladimir Verteletsky, chefe de um serviço do departamento de compras públicas do Ministério da Defesa, foi acusado de abuso de poder no exercício de suas funções", informou, em um comunicado, o Comitê de Investigação, acrescentando que ele havia causado perdas de mais de 70 milhões de rublos (cerca de 3,9 milhões de reais pela taxa de câmbio atual).

