PORTO ALEGRE (Brasil) - Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil - (até 31 de Maio)

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção - (até 24 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) - Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) - (até 1 de Janeiro 2025)

Europa

CANNES (França) - Festival de Cannes - (até 25)

SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2024

Europa

CANNES (França) - Diretor George Lucas recebe Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes -

DOMINGO, 26 DE MAIO DE 2024

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Estrelas do futebol jogam em prol de vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul - 17H00

TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

Europa

MADRI (Espanha) - Noruega, Irlanda e Espanha iniciam formalização de reconhecimento do Estado palestino -

QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2024

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego em abril - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas - 16H00

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Audiência geral do papa Francisco - 05H00

África

ÁFRICA DO SUL - Eleições gerais -

QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - PIB 3º trimestre (3a estimativa) - 10H30

SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2024

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial sem Tabaco -