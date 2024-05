Uruguai decreta emergência agropecuária no leste por excesso hídrico

O governo do Uruguai decretou emergência agropecuária por excesso hídrico em dois departamentos localizados na fronteira com o Brasil, enquanto mais de 2.800 pessoas permaneciam deslocadas devido às cheias causadas pelas tempestades dos últimos dois meses.

O Sistema Nacional de Emergência (Sinae), que iniciou no último dia 7 os balanços diários da situação devido às cheias, reportou nesta quarta-feira (22) 2.861 deslocados em todo o território nacional, dos quais 412 foram levados para abrigos e 2.449 se refugiaram na casa de parentes ou amigos.

"A situação geral se mantém estável, o nível dos cursos de água continua caindo e diminuiu levemente o número de pessoas deslocadas", ressaltou o Sinae. A maioria dos deslocados está em Paysandú, Salto e Artigas, departamentos do oeste do país, afetado pela cheia do rio Uruguai.