Um morto e 29 feridos em explosão de fábrica de pólvora perto de Bogotá

Pelo menos uma mulher morreu e 29 pessoas ficaram feridas devido a uma explosão em uma fábrica de pólvora e fogos de artifício no município colombiano de Soacha, vizinho à capital Bogotá, informaram as autoridades.

"Até o momento, 80% da emergência está controlada", afirmou Sánchez, assegurando que mais de 200 socorristas estão no local.

Imagens aéreas compartilhadas pela W Radio mostram os serviços de emergência combatendo o fogo dentro do edifício com vários caminhões-tanque.

As autoridades da capital do país mobilizaram uma equipe de "19 bombeiros, 2 caminhões de bombeiros, 2 caminhões-tanque e 1 caminhão de materiais perigosos" para colaborar com os trabalhos, informou na rede social X o prefeito Luis Carlos Galán.

Segundo vídeos publicados nas redes sociais por moradores da região, a explosão causou uma enorme coluna de fumaça que se elevava sobre a localidade.

As janelas das casas próximas foram destruídas, como também mostram outras gravações fornecidas à AFP pelos bombeiros.

