Ucrânia ordena primeiras libertações de presos para lutarem em seu exército

Um tribunal da Ucrânia ordenou, nesta terça-feira (22), a liberação dos primeiros presos que se apresentaram voluntariamente para entrar no exército do país, em virtude de uma nova lei destinada a mobilizar mais soldados para lutarem no conflito contra a Rússia.

Segundo as autoridades ucranianas, mais de 3.000 presos se voluntariaram para servir no Exército em troca de serem libertados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tribunal da Cidade de Khmelnitski, situada no oeste do país, indicou que aprovou na terça a liberação de dois deles para se juntarem à Guarda Nacional da Ucrânia: um homem nascido em 2000 e outro em 1981, ambos condenados por roubo.