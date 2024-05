Sistema de saúde do Haiti está perto do colapso, alerta Unicef

O sistema de saúde do Haiti corre o risco de entrar em colapso, com apenas seis de cada 10 hospitais em operação, advertiu o Unicef nesta quarta-feira (22).

O alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância surge no momento em que o tão aguardado envio de uma missão internacional liderada pelo Quênia para estabilizar o país do Caribe, afundado na violência provocada pelas gangues, finalmente parece se aproximar.

"O sistema de saúde do Haiti está à beira do colapso", disse o representante do Unicef no país caribenho, Bruno Maes, em comunicado, observando que milhões de crianças estão agora vulneráveis às doenças e à desnutrição.