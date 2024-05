IRÃ FUNERAL: Multidão acompanha o funeral do presidente Raisi em Teerã

Três quartos dos países do mundo reconhecem o Estado palestino, proclamado por líderes no exílio há mais de 35 anos, uma política à qual Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram nesta quarta-feira que vão aderir.

Karim Khan, um procurador pragmático e resistente às críticas no TPI

Quando Karim Khan jurou o cargo de procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional em 2021 pediu que o julgassem por seus atos: "A árvore é conhecida por seus frutos".

=== IRÃ FUNERAL ===

TEERÃ:

Multidão comparece ao funeral do presidente iraniano em Teerã

Uma multidão se reuniu nesta quarta-feira (22) no centro de Teerã para o cortejo fúnebre do presidente iraniano Ebrahim Raisi, que faleceu no domingo em um acidente de helicóptero.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PORTO ALEGRE:

Desmatamento, um agravante das enchentes históricas no Rio Grande do Sul

O desmatamento, em grande parte relacionado ao cultivo da soja, contribuiu para a gravidade das enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, pois a vegetação nativa desempenha um papel-chave na retenção da água, coincidem especialistas, que defendem a recomposição da mata.

BOGOTÁ:

Turismo no lixo, a 'resistência' do maior aterro sanitário da Colômbia

Do mirante, os turistas observam a paisagem ondulante da savana de Bogotá. Eles também podem ver um dos maiores aterros sanitários da América Latina, enquanto os agricultores afetados pelo lixo ensinam a importância do cuidado com o meio ambiente.

-- EUROPA

PARIS:

Trabalhadores muçulmanos deixam a França em fuga de 'ambiente sombrio'

Depois de ser rejeitado em quase 50 entrevistas para trabalhos de consultoria na França, apesar de sua alta qualificação, Adam, muçulmano, fez as malas rumo a uma nova vida em Dubai.

-- OCEANIA

NOUMEA:

Macron viaja à Nova Caledônia, abalada por protestos

O presidente da França, Emmanuel Macron, viaja nesta quarta-feira (22) para o território francês da Nova Caledônia, em uma tentativa de apaziguar uma crise política após nove dias de distúrbios que deixaram seis mortos e centenas de feridos neste arquipélago no Pacífico.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Vinte pessoas do voo da Singapore Airlines internadas na UTI

Vinte pessoas do voo da Singapore Airlines que sofreu turbulências extremas e fez um pouso de emergência em Bangcoc estão internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de dois hospitais da capital tailandesa, informaram os centros médicos nesta quarta-feira.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CANNES:

Karim Ainouz exibe 'Motel Destino' em Cannes e entra na competição pela Palma de Ouro

O cineasta brasileiro Karim Ainouz exibe nesta quarta-feira (22) "Motel Destino", um filme sobre o desejo rodado no Ceará, e que está na disputa pela Palma de Ouro do Festival de Cannes.

KATMANDU:

Alpinista nepalês escala o Everest pela 30ª vez e bate o próprio recorde

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa escalou nesta quarta-feira (22) o Monte Everest pela 30ª vez e bateu o próprio recorde de presenças no topo do mundo.

GENEBRA:

Metade dos ecossistemas de manguezais estão em risco, diz estudo

Metade dos ecossistemas de manguezais do mundo está em risco de colapso devido à mudança climática, o desmatamento e a poluição, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (22) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, sigla em inglês).

=== ESPORTE ===

DUBLIN:

Acompanhamento da final da Liga Europa entre Bayer Leverkusen e Atalanta

