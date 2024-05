Justiça avalia novo pedido de Trump para indeferir caso dos documentos oficiais

Esta é a primeira audiência desde que, no inicio de maio, a juíza adiou indefinidamente o início do julgamento. O processo deveria ter começado no dia 20 de maio, mas Cannon disse que não seria possível devido ao alto nível de moções apresentadas no tribunal.

O adiamento representou um revés para o promotor Jack Smith, que apresentou as acusações contra Trump, e dificulta que o julgamento ocorra antes das eleições, em menos de seis meses.

Os advogados de Trump tem tentado de todos os meios adiar os diversos processos judiciais contra o ex-presidente para depois das eleições. Se ele vencer o pleito, existe a possibilidade de que as acusações federais sejam retiradas.

Além dos casos de Nova York e Flórida, Trump também é acusado em Washington e Geórgia de tentativa de reverter os resultados das eleições de 2020, nas quais foi derrotado pelo democrata e atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - a quem ele voltará a enfrentar em novembro.

