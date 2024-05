Israel critica reconhecimento da Palestina como Estado por Espanha, Irlanda e Noruega

Um Estado palestino será "um Estado terrorista [que] tentará repetidamente cometer o massacre de 7 de outubro, e não permitiremos isso", acrescentou, referindo-se à incursão mortal de milicianos do movimento islamista Hamas no sul de Israel que desencadeou a guerra em 7 de outubro de 2023.

Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva contra Gaza que até agora deixou 35.709 mortos, a maioria civis, de acordo com o ministério da saúde do governo do Hamas.

No ataque de 7 de outubro, os comandos islamistas mataram mais de 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com um relatório da AFP baseado em fontes oficiais israelenses.

O Hamas, no poder em Gaza, por outro lado, considerou o reconhecimento da Palestina como Estado um "passo importante"; e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), considerada internacionalmente como a única representante legítima do povo palestino, chamou-o de "histórico".

Mas a questão do Estado palestino, reconhecido por 142 dos 193 Estados-membros da ONU, de acordo com a Autoridade Palestina (que administra parcialmente a Cisjordânia), divide a UE.

O chefe da diplomacia francesa, Stéphane Séjourné, disse à AFP que o reconhecimento da Palestina "não é um tabu para a França", mas que este não é um bom momento para isso.

A Alemanha considera que o reconhecimento da Palestina deve ser o resultado de negociações diretas entre as partes envolvidas no conflito.

O presidente dos EUA, Joe Biden, também acredita que "um Estado palestino deve ser alcançado por meio de negociações diretas entre as partes e não por meio de reconhecimento unilateral", disse a porta-voz do Conselho de Segurança, Adrienne Watson.

A Arábia Saudita, por outro lado, disse que o reconhecimento da Palestina pelos três países europeus foi uma "decisão positiva".

- Uma decisão simbólica -

Ismail Hasuna, um palestino de 46 anos residente em Rafah, no extremo sul de Gaza, vê a decisão do trio europeu como uma medida que "restaurará a esperança" e deverá contribuir para "pôr fim aos crimes hediondos de Israel".

A analista política Ines Abdul Razek, que dirige o Instituto Palestino para a Democracia Pública, descreveu o anúncio como meramente "simbólico".

"O que precisamos é de medidas reais, incluindo sanções e embargos de armas, que possam impedir o genocídio, a eliminação de nosso povo e a colonização de nossa terra, que Israel realiza impunemente", afirmou.

Uma equipe da AFP relatou combates e ataques aéreos e de artilharia no início desta quarta-feira em Rafah, de onde mais de 800.000 pessoas fugiram este mês, de acordo com a ONU.

As operações iniciadas este mês nessa cidade na fronteira de Gaza com o Egito, que Israel considera o último bastião do Hamas, agravaram a situação humanitária no território de 2,4 milhões de pessoas.

Combates intensos também abalaram o norte e o centro do território palestino, onde as forças do movimento islamista se reagruparam, e novos bombardeios atingiram a Cidade de Gaza, Jabaliya e Zeitun.

Dez pessoas foram mortas na cidade central de Al Zawaida durante a noite, de acordo com o Hospital dos Mártires de Al Aqsa.

A Defesa Civil de Gaza afirmou ter recuperado seis corpos dos escombros de uma casa de família em Jabaliya.

Mais tarde, o Exército israelense afirmou que seus soldados realizaram ataques direcionados a dezenas de complexos militares do Hamas em Jabaliya.

