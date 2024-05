HRW diz que Equador viola direitos sob declaração de conflito armado interno

A organização Human Rights Watch (HRW) denunciou nesta quarta-feira que as forças públicas do Equador cometeram graves violações dos direitos humanos no âmbito da declaração de conflito armado interno, anunciada pelo governo em janeiro, para enfrentar o crime organizado e o narcotráfico.

Em janeiro, a fuga de um líder criminoso de uma penitenciária desencadeou uma ação violenta de grupos de narcotraficantes, o que gerou rebeliões em outras prisões, ataques contra a imprensa, carros-bomba, a tomada de quase 200 agentes penitenciários e policiais como reféns, além de 20 mortes.

O governo Noboa decretou estado de exceção, que durou os 90 dias permitidos por lei, e declarou o país em conflito armado interno, que segundo a Corte Constitucional pode seguir em vigor por tempo indeterminado.

Com base na declaração, os militares receberam ordens para neutralizar quase 20 grupos criminosos com vínculos com a máfia albanesa e os cartéis do México e da Colômbia, rotulados como "terroristas" e "beligerantes".