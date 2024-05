Funcionários públicos completam 6º dia de protestos por reajustes em província argentina

Com o passar dos dias, outros setores afetados pela combinação de salários desvalorizados e aumento do custo de vida se juntaram ao protesto iniciado pela polícia.

Policiais, professores, médicos, enfermeiros e funcionários públicos em geral completam, nesta quarta-feira (22), seis dias de protestos por reajustes salariais na província argentina de Misiones, despertando temores de que o movimento se espalhe no momento em que os efeitos do ajuste econômico do presidente ultraliberal Javier Milei se intensificam.

Milei mantém um controle rígido sobre as transferências de dinheiro para as províncias, que caíram em abril quase 90% em relação ao ano anterior.

"Queríamos acertar as contas e pesamos um pouco a mão com o ajuste", disse ele na terça-feira. A Argentina registrou este ano o primeiro superávit fiscal trimestral desde 2008, mas as finanças das províncias estão contra as cordas.

O oposicionista Sergio Berni, senador pela província de Buenos Aires, alertou ao canal C5N que "o que acontece em Misiones terá um efeito de contágio em todo o país". O porta-voz presidencial, Manuel Adorni, por sua vez, disse nesta quarta-feira que não tem "medo algum" de que o movimento se espalhe.