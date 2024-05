Famílias liberam vídeo inédito da captura de mulheres soldado israelenses no 7 de Outubro

As famílias de cinco soldados israelenses mantidas como reféns na Faixa de Gaza autorizaram nesta quarta-feira (22) a divulgação das imagens do momento do sequestro, ocorrido em uma base militar em 7 de outubro.

No trecho de pouco mais de três minutos, extraído de um vídeo de duas horas filmado com uma câmera de ação por combatentes do Hamas, segundo as famílias, é possível ver as jovens, algumas com sangue no rosto, sentadas no chão de pijama, com as mãos amarradas atrás das costas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas tentam falar em inglês, com expressão de terror e implorando. Depois, os homens do Hamas as levam entre gritos e o som de rajadas de tiros para um jipe militar.