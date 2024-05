Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou que o ganhador do Latin GRAMMY® e do GRAMMY®, Carlos Vives, será a Personalidade do Ano 2024 de A Academia Latina da Gravação?. Vives será homenageado por sua carreira de mais de três décadas como cantor e compositor multifacetado, bem como por seu compromisso contínuo com iniciativas ambientais e sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Carlos Vives é um dos artistas mais prolíficos e queridos do nosso tempo, cujo compromisso com a música latina e apoio às novas gerações personifica verdadeiramente os valores da nossa Academia", disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. "Nós o homenageamos como nossa Personalidade do Ano por suas vastas contribuições à nossa herança musical e por suas muitas iniciativas."

Já Vives disse "Estou honrado e emocionado por ter sido escolhido como a Personalidade do Ano 2024 de A Academia Latina da Gravação. É a recompensa por uma jornada autêntica, de uma equipe maravilhosa e, acima de tudo, é o reconhecimento dos espíritos musicais de nossa diversidade latino-americana. Esses espíritos nos ensinaram a amar e enriquecer nossa língua, a cuidar dela e a respeitá-la para exaltar a humanidade com ela." Com uma carreira de mais de 30 anos, Carlos Vives é um dos artistas mais respeitados da música em espanhol e pioneiro de um novo som latino-americano, redefinindo o tradicional vallenato colombiano ao incorporar o pop e o rock. Ele é 18 vezes ganhador do Latin GRAMMY e duas vezes ganhador do GRAMMY- o primeiro colombiano a ganhar esse prêmio -, com mais de 10 bilhões de streams em plataformas digitais, 20 milhões de álbuns vendidos e sucessos como "La Gota Fría", "Pa' Mayte", "La Tierra Del Olvido", "Fruta Fresca" e "Volví A Nacer". Vives se tornou um embaixador da cultura colombiana e latino-americana em todo o mundo, e seu compromisso também transcende o âmbito musical. Em 2015, o artista criou a iniciativa Tras La Perla para promover o desenvolvimento sustentável de Santa Marta e seu ecossistema. Além disso, criou a Escuela de Música Río Grande para oferecer experiências artísticas a crianças e jovens, e fundou a gravadora Gaira Música Local, para promover novos talentos colombianos. Como parte de seu compromisso contínuo com a educação musical, o artista tem sido um forte defensor e generoso apoiador da Fundação Cultural Latin GRAMMY® desde sua criação, e patrocinou sua Bolsa de Estudos Prodígio anual em 2018. Carlos Vives será celebrado em uma noite especial de gala repleta de estrelas, como parte do 25º aniversário dos Latin GRAMMYs®. O emocionante concerto de tributo apresentará interpretações de seu renomado repertório executadas por uma série de artistas e amigos conhecidos do público. Os detalhes do cobiçado evento a ser celebrado durante a Semana do Latin GRAMMY® de 2024 em Miami serão anunciados em uma data posterior.

A celebração Personalidade do Ano de A Academia Latina da Gravação homenageia músicos e suas realizações artísticas na indústria da música latina, bem como seus esforços humanitários. Os artistas anteriormente homenageados são: Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel(2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin(2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández(2002), Julio Iglesias (2001) e Emilio Estefan (2000). A receita líquida arrecadada com a cerimônia da Personalidade do Ano de A Academia Latina irá para instituições beneficentes da Fundação Cultural Latin GRAMMY. SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO: A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciais à comunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com. SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY: A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente, tipo 501(c)(3), que foi criada por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação concede bolsas universitárias e subvenções, assim como promove programas educacionais para a pesquisa e a preservação de seu rico legado e patrimônio musical, e até o momento já doou quase 10 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina da Gravação, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou se você quiser fazer uma doação, favor visitar latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página do Facebook. E siga-nos em @latingrammyfdn no X e no Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240522164467/pt/