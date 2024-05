Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

A Microsoft e outros hiperescaladores líderes estão expandindo seus negócios no Brasil à medida que a demanda empresarial por serviços em nuvem continua a crescer e os parceiros do ecossistema respondem com uma gama cada vez maior de soluções e serviços, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje. pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia. O relatório ISG Provider Lens? Microsoft Cloud Ecosystem 2024 para o Brasil conclui que o número crescente de empresas brasileiras que adotam a nuvem está levando os fornecedores a oferecer mais soluções e serviços, o que, por sua vez, atrai um número ainda maior de empresas para a nuvem. Em resposta a este ciclo de crescimento contínuo, a Microsoft já expandiu significativamente a sua infraestrutura de nuvem no Brasil e tem planos de expansão adicional para fornecer resiliência e redundância adicionais para clientes que criam e operam aplicações e cargas de trabalho de missão crítica, afirma o relatório do ISG. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A Microsoft está vivenciando um período de expansão e inovação no mercado brasileiro, ganhando maior poder por meio de um ecossistema de parceiros mais maduro e pela expansão da disponibilidade do Azure para data centers na região sul do país", disse Bill Huber, sócio de Digital Platforms and Solutions, para ISG. "O ecossistema de parceiros da Microsoft cresceu 15 vezes desde 2021, com mais parceiros sendo credenciados com base nas mudanças no processo de qualificação da empresa."

Uma das características mais proeminentes do cenário tecnológico em constante evolução do Brasil é, obviamente, a inteligência artificial, ou IA. Depois de investir em OpenAI e envolver toda a sua organização e suas soluções na arquitetura de transformador generativo pré-treinado (GPT) de maior sucesso na história da tecnologia, a Microsoft assumiu uma posição de liderança em termos de valor de mercado entre os seus principais concorrentes, relata o ISG. diz. Ao contrário de esforços mais experimentais em outros lugares, que consistem principalmente na exploração preliminar do potencial da IA, as iniciativas de IA no Brasil vão além da simples contratação de um especialista em tecnologia e da criação de algum conteúdo, afirma o relatório do ISG. Os fornecedores de serviços no Brasil estão ativamente envolvidos no desenvolvimento de código e estão na vanguarda do desenvolvimento de GPTs personalizados com o OpenAI Studio no Azure, afirma o relatório. As iniciativas incluem suporte a aplicações avançadas em análise preditiva, soluções prescritivas e desenvolvimento de bots responsivos. Os recursos aprimorados incluem o fornecimento de recomendações personalizadas e agrupamento e segmentação de dados para fornecer soluções personalizadas em vários setores econômicos, afirma o ISG. "As empresas no Brasil reconhecem o impacto potencial da IA na produtividade e na experiência do cliente", disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global, ISG Provider Lens Research. "As empresas de serviços de tecnologia começaram a construir projetos de IA com base em casos de uso prático."

O relatório também examina como as empresas no Brasil estão alinhando suas operações de negócios em nuvem com uma estratégia ESG. Para obter mais informações sobre os desafios enfrentados pelas empresas no ecossistema de nuvem da Microsoft e os conselhos do ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens? Focal Points aqui. O relatório ISG Provider Lens? Microsoft Cloud Ecosystem 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 40 fornecedores em sete quadrantes: Managed Services for Azure - Large Enterprises, Managed Services for Azure - Midmarket, Microsoft 365 Services - Large Enterprises, Microsoft 365 Services - Midmarket, SAP on Azure Services, Power Platform Services e Generative AI Services for the Microsoft Clouds. O relatório nomeia Brasoftware e SoftwareONE como Líderes em seis quadrantes cada, enquanto Accenture e Kumulus são nomeadas como líderes em cinco quadrantes cada. Dedalus e TIVIT são nomeadas Líderes em quatro quadrantes cada, enquanto Ingram Micro, Lattine, Logicalis e Processor são nomeadas Líderes em três quadrantes cada. Blueshift, Dell e Teltec Solutions são nomeadas Líderes em dois quadrantes cada, enquanto AlfaPeople, Best.Projects, DXC Technology, ITCore, Smart Consulting e T-Systems são nomeadas líderes em um quadrante cada. Além disso, a VIVO é nomeada Rising Star - uma empresa com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em três quadrantes, enquanto a Cloud Target é nomeada como Rising Star em dois quadrantes. Brasoftware, Kumulus, Lanlink, Processor, Qualiserve e TIVIT são apontadas como Rising Stars em um quadrante cada. Na área de experiência do cliente, a Bechtle foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2024 entre os fornecedores do ecossistema de nuvem da Microsoft. A Bechtle obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence?, o principal reconhecimento de qualidade para a indústria de tecnologia e serviços empresariais.

Sobre o ISG Provider Lens? Research