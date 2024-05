Comunicado do Business Wire :Higround

A Higround, provedora líder de periféricos de jogos de alta qualidade, colabora com o Minecraft, o amado game estilo sandbox, para revelar uma coleção exclusiva que celebra os jogos como uma forma de arte. A colaboração traz à vida a arte e a criatividade dos jogadores de Minecraft e convida os gamers a explorarem e se expressarem por meio de vários periféricos meticulosamente elaborados. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240522986085/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Higround x Minecraft collection features two Summit 2.0 65 keyboards. (Photo: Business Wire)

A colaboração Higround x Minecraft é uma prova do uso dos jogos como meio criativo e de forma de arte. A coleção apresenta uma linha de teclados Basecamp 65, Summit 65 e Performance 65, juntamente com mousepads e outros acessórios compatíveis. Cada produto apresenta suas obras de arte icônicas dos mundos em blocos do Minecraft, que capturam a essência de seus diversos cenários, personagens e criaturas. Desde florestas exuberantes até minas profundas, esta coleção convida os gamers a dar vida à arte que criam em seus próprios mundos. "A maior parte da sociedade vê os jogos de vídeo como um passatempo juvenil. Ainda assim, acreditamos que os jogos de vídeo, especialmente os jogos como o Minecraft, são uma forma de arte", disse o diretor criativo e cofundador da Higround, Rustin Sotoodeh. "A jogabilidade do Minecraft gerou uma geração de gamers criativos que, pela primeira vez, foram capazes de projetar casas ou desenhar roupas desde cedo. Nossa colaboração com o Minecraft mostra o mundo do ponto de vista dos jogos - o lado criativo."

A coleção Higround x Minecraft estará disponível para compra a partir de 29 de maio, às 12 horas (horário do Pacífico), para oferecer aos gamers uma oportunidade de trazer a arte icônica do Minecraft para seus espaços de jogo. Para mais informações e atualizações sobre o lançamento, acesse Higround.co. SOBRE A HIGROUND A Higround é uma marca de estilo de vida e periféricos de computador que busca incorporar a cultura de jogos elevada. Fundada por Rustin Sotoodeh e Kha Lu, a Higround cria periféricos de alta qualidade com designs exclusivos que combinam moda, jogos e tecnologia. Cada coleção-cápsula apresenta uma variedade distinta de itens que se esgotam rapidamente. A marca foi aclamada por colaborações com marcas renomadas como Naruto, SEGA e Brain Dead. Em 2021, a Higround foi adquirida pela potência dos esportes eletrônicos 100 Thieves. SOBRE O MINECRAFT O Minecraft é o jogo mais vendido de todos os tempos, jogado por milhões de pessoas em todos os países e territórios do mundo, incluindo a Antártida e a Cidade do Vaticano. Em sua essência, o Minecraft é um jogo sobre colocação de blocos e aventuras. A franquia Minecraft continua a alcançar novos jogadores por meio de atualizações contínuas dos jogos, como o Minecraft Education, MinecraftLegends e Minecraft Dungeons, uma linha diversificada de produtos para o consumidor, uma biblioteca de conteúdo cada vez maior de conteúdo do marketplace no jogo, livros e um grande filme que está por vir. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

