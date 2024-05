Comunicado do Business Wire :Experian

Enquanto empresas de todo o mundo enfrentam um ritmo acelerado de mudanças e buscam maneiras de otimizar seus negócios, a Experian® está inaugurando uma nova era de simplificação, escalabilidade e automação por meio do lançamento de novas melhorias em sua Experian Ascend Technology Platform? baseada em nuvem. Agora, a premiada plataforma da Experian reúne ferramentas de software para análise, decisão de crédito e fraude em uma única interface, simplificando assim a implantação de modelos analíticos e permitindo que as empresas otimizem suas práticas com mais frequência, obtendo maior eficácia com menor investimento de tempo e dinheiro. As melhorias da Experian foram apresentadas a mais de 500 líderes empresariais durante sua conferência anual Vision, em Scottsdale, Arizona, e representam uma evolução significativa na otimização das soluções de software business-to-business. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Porque são importantes:

-- As principais empresas de tecnologia do mundo estabeleceram o padrão para experiências de usuário e integrações entre componentes de software perfeitas por meio de logon único, portabilidade de dados e funcionalidade sofisticada sem código ou com pouco código. -- Historicamente, esse tipo de experiência sincronizada tem sido inalcançável para muitas empresas, especialmente as do setor de serviços financeiros. -- Normalmente, as organizações compram soluções de software de muitos fornecedores diferentes, usam uma variedade de ferramentas e aplicativos em diversos ambientes de nuvem e passam por processos rigorosos e demorados para unificar tudo isso.

-- Essa abordagem fragmentada aumenta desnecessariamente a duração dos cronogramas, gera preocupações com a segurança e cria desafios operacionais. Ela também aumenta os custos e a probabilidade de erros ou tempo de inatividade, pois essas configurações são tão fortes quanto o seu elo mais fraco, causando problemas permanentes quando um único componente falha. "As empresas de serviços de TI estão oferecendo cada vez mais seus portfólios de software como plataformas pré-integradas que proporcionam escalabilidade, eficiência e produtividade", disse Raymond Pucci, diretor de pesquisa da IDC, Estratégias digitais de empréstimos mundiais. "Para os credores, arquiteturas empresariais como a Ascend Technology Platform da Experian podem permitir uma decisão de crédito mais rápida, maior qualidade de empréstimo e gerenciamento de risco mais forte, expandindo as relações com os clientes e aumentando o crescimento dos negócios." As atualizações da plataforma da Experian representam um marco notável, impulsionado pelos investimentos significativos da Experian em inovação nos últimos oito anos, como parte da sua transformação moderna da nuvem. "Nossa missão é desenvolver software de nível internacional e apoiar organizações em todo o mundo em suas jornadas em direção a estratégias mais sofisticadas de prevenção de fraudes, marketing e crédito", disse Alex Lintner, CEO da Experian Software Solutions. "A evolução da nossa plataforma reafirma o nosso compromisso de impulsionar a inovação e capacitar as empresas para prosperarem. Seus recursos são inigualáveis e representam um salto significativo na tecnologia de empréstimos, democratizando o acesso aos dados de forma compatível e permitindo que os credores de todos os portes validem perfeitamente as identidades de seus clientes com confiança, ajudem a expandir o acesso justo ao crédito e ofereçam experiências incríveis aos usuários e clientes". Escalabilidade global da Experian A plataforma da Experian já está disponível em regiões que incluem América do Norte, Brasil e Reino Unido. A plataforma aprimorada está sendo usada por mais de 1.500 clientes em todo o mundo, processando 14 milhões de relatórios de crédito diariamente e bilhões de transações de crédito e fraude por ano. Somente na América do Norte, mais de 8.000 usuários registrados de 80 clientes acessam mais de 12 petabytes de dados semanalmente para fins de análise.

Uma abordagem simplificada e escalonável Agora, a Experian Ascend Technology Platform aprimorada reduz drasticamente o tempo de instalação e oferece acesso otimizado a muitas das premiadas soluções e ferramentas integradas da Experian, por meio de um logon único e gerenciado por um painel de controle fácil de usar. A plataforma aproveita a IA generativa, facilitando para os clientes de organizações de diferentes tamanhos e níveis de experiência a alternância entre aplicativos, a automatização de processos, a modernização de operações e o aumento da eficiência. Além disso, os clientes que já usam atualmente as soluções da Experian podem adicionar facilmente novos recursos por meio da plataforma para aprimorar os resultados dos negócios.