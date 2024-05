Comunicado do Business Wire :Dubai Future Foundation

Dubai prometeu treinar um milhão de pessoas em IA nos próximos três anos depois que Sua Alteza, Xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Presidente do Conselho Executivo de Dubai e Presidente do Conselho de Curadores da Dubai Future Foundation (DFF) anunciou 'Um Milhão de Promotores de IA', a primeira iniciativa mundial deste gênero. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240522099118/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, Chairman of the Executive Council of Dubai, and Chairman of the Board of Trustees of the Dubai Future Foundation alongside the nine shortlisted individuals. (Photo: AETOSWire)

A engenharia imediata de IA é essencial para obter o melhor da IA generativa. Envolve a compreensão das capacidades, limitações e nuances dos modelos de IA, sendo previsto que seja uma das competências mais importantes no futuro local de trabalho. 'Um Milhão de Promotores de IA', a primeira iniciativa de engenharia imediata do gênero, prepara conhecimentos e competências em engenharia imediata de IA, que envolve elaborar instruções precisas e eficazes para que os sistemas de IA atinjam os resultados desejados em várias tarefas, desde a geração de conteúdo criativo até a solução de desafios complexos. Esta iniciativa irá seguir um extenso programa que inclui cursos de formação para aprimorar as competências de pessoas em IA e engenharia imediata, oferecendo às mesmas certificações acreditadas para validar seus conhecimentos e ajudá-las a se destacar. A iniciativa irá realizar diversas competições e prover uma plataforma para talentos interagirem e colaborarem com especialistas de todo o ecossistema tecnológico.

Sua Alteza anunciou a iniciativa no último dia da abertura do Campeonato Mundial de Engenharia Imediata, a maior competição mundial do gênero. O campeonato foi concluído na terça-feira, após dois dias de competições em que os participantes competiram por prêmios no valor total de mais de US$ 270.000 em três categorias: Arte, Literatura e Programação. Os vencedores vieram de dois países diferentes depois de vencerem milhares de participantes de 100 países na fase final. Os vencedores foram Ajay Cyril e Aditya Nair da Índia e Megan Fowkes da Áustria. A competição de dois dias será ampliada no próximo ano para incluir mais categorias. A edição inaugural incluiu oficinas organizadas por gigantes da tecnologia, incluindo Microsoft, Google e IBM, além da Câmara de Economia Digital de Dubai, parceira estratégica do evento. Para mais informação sobre o Campeonato Mundial de Engenharia Imediata, acesse: https://challenge.dub.ai/en/ *Fonte: AETOSWire O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

