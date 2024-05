China impõe medidas retaliatórias a 12 empresas dos EUA e executivos

A China afirmou nesta quarta-feira (22) que irá impor medidas retaliatórias a 12 empresas dos EUA, em meio a crescentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. As sanções também atingem altos executivos das empresas, que serão impedidos de entrar em território chinês. As empresas punidas incluem unidades da Lockheed Martin e da Raytheon. O anúncio veio cerca de uma semana depois de os EUA elevarem tarifas sobre uma série de produtos importados da China, incluindo chips e veículos elétricos.