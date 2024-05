Atalanta quebra invencibilidade do Leverkusen (3-0) e é campeã da Liga Europa

Com um hat-trick do atacante nigeriano Ademola Lookman (12', 26', 75'), a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 e se sagrou campeã da Liga Europa nesta quarta-feira (22), quebrando uma invencibilidade de 51 anos do time alemão.

A vitória em Dublin dá à 'Dea' o segundo título de sua história, depois da Copa da Itália conquistada em 1963.

