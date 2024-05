Argentina considera 'equivocada' decisão do TPI de ordenar prisão de Netanyahu

O governo argentino rejeitou, nesta quarta-feira (22), a decisão do procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e de seu ministro da Defesa por supostos crimes de guerra e contra a humanidade.

"A Argentina considera equivocada e rejeita a equiparação que o procurador faz entre autoridades legítimas de um Estado democrático com líderes de uma organização terrorista responsável por crimes brutais", indicou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

O procurador do TPI, Karim Khan, solicitou na segunda-feira ordens de prisão contra Netanyahu e seu ministro Yoav Gallant por "matar deliberadamente civis de fome", "homicídio intencional" e "extermínio e/ou assassinato" na Faixa de Gaza.