Andre Agassi será capitão do time Mundo da Laver Cup a partir de 2025

Andre Agassi será capitão do time Mundo da Laver Cup, anunciaram nesta quarta-feira (22) os organizadores desta competição de tênis, na qual uma seleção de jogadores europeus enfrenta outra de jogadores do resto do mundo.

Agassi, lenda do esporte e vencedor de oito Grand Slams, vai estrear como capitão a partir da Laver Cup de 2025, que será disputada em San Francisco. Ele vai substituir o também americano John McEnroe, que ocupa a função desde a criação do torneio, em 2017.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu me sinto muito honrado em aceitar este convite para me tornar capitão do time Mundo da Laver Cup", declarou Agassi em um comunicado da organização.