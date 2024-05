Trump e aliados preparam terreno para questionar eleições de 2024

Muitos deles têm planos para o cargo de vice-presidente, incluindo o senador da Flórida, Marco Rubio, que disse à emissora NBC no domingo que não aceitaria uma eleição "injusta" e acusou os democratas de terem "se oposto a todas as vitórias republicanas desde 2000".

Ele ainda se recusa a reconhecer a derrota de quatro anos atrás nos Estados Unidos, por isso não seria surpreendente se Donald Trump estivesse preparando as bases para contestar outro revés eleitoral.

Trump, por sua vez, afirmou que as eleições de 2020 foram "fraudadas" e liderou uma campanha para levantar dúvidas sobre a sua derrota para Biden através de múltiplas teorias não comprovadas que inspiraram a violenta invasão de seus apoiadores ao Capitólio.

- 'Se tudo for honesto' -

O suposto plano criminoso para anular o resultado de 2020, paralelo à avalanche de desinformação lançada por Trump, rendeu ao ex-presidente (2017-2021) acusações federais e estaduais por crimes graves que incluem conspiração, obstrução e extorsão.

Adotando a mesma postura para 2024, Trump recusa o compromisso de reconhecer incondicionalmente o resultado.

O republicano disse ao jornal The Milwaukee Journal-Sentinel, no início de maio, que aceitaria os resultados eleitorais "se tudo fosse honesto" e acrescentou que "lutaria pelos direitos do país" se suspeitasse de fraude.

As questões dos veículos de imprensa sobre a aceitação dos resultados eleitorais são algo novo, uma vez que antes da era Trump tais manifestações mais atrapalhariam do que ajudariam as pretensões dos políticos americanos.

Mas agora vários candidatos republicanos à vice-presidência preferiram expressar dúvidas sobre se vão aceitar ou não os resultados de novembro.

A presidente da conferência republicana do Congresso, Elise Stefanik, uma possível aposta de Trump, foi a primeira de seus potenciais companheiros de chapa que se recusou a dizer se certificaria os resultados finais das eleições de 2024.