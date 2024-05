Taiwan empossa novo presidente em meio a tensão com a China

Tido como um "perigoso separatista" por Pequim, Lai Ching-te fez apelo por paz. China tem intensificado atividades militares na região e anunciou sanções contra empresas americanas que vendem armas à ilha.Empossado nesta segunda-feira (20/05) em Taipei, o novo presidente de Taiwan, Lai Ching-te, 64, assume a dianteira do governo da ilha ao lado da vice Hsiao Bi-khim em meio a um parlamento dividido e tensões cada vez mais elevadas com a China. A cerimônia de posse foi prestigiada por delegações internacionais, incluindo Estados Unidos, Japão e Canadá. Em seu discurso de posse, Lai prometeu defender a democracia no país e apelou à China para que pare com as intimidações militares à ilha autônoma, pedindo que "divida com Taiwan a responsabilidade global pela manutenção da paz e estabilidade" na região e garanta "que o mundo seja livre do medo da guerra". Para a China, Lai é um "separatista perigoso" que trará "guerra e declínio" à região. Pequim cada vez mais beligerante Antes de assumir como presidente, Lai foi vice do governo anterior, de Tsai Ing-wen, cujos oito anos de mandato democrático na ilha foram marcados por progresso econômico e social, mas também por relações cada vez mais deterioradas com a China. Lai, que no passado se referiu a si mesmo como um "pragmático trabalhador pela independência de Taiwan", moderou o tom e prometeu manter o "status quo" na ilha – ou seja: preservar a soberania de Taiwan e abdicar de uma declaração formal de independência. Pequim tem rejeitado as tentativas de diálogo de Lai e aumentou as atividades militares próximo a Taiwan desde que ele ganhou as eleições. A China enxerga Taiwan como parte de seu território e tem dito que não descarta o uso da força para colocar a ilha sob seu controle. "Nunca vamos tolerar ou aceitar qualquer forma de atividades separatistas pela 'independência de Taiwan'", disse após a posse Chen Binhua, porta-voz do escritório para assuntos de Taiwan do Conselho de Estado. "Não importa o quanto a situação na ilha mude, não importa quem esteja no poder: isso não pode mudar o fato de que os dois lados do Estreito de Taiwan pertencem a uma China (...) e não pode deter a tendência histórica de eventual reunificação da pátria." Clima desfavorável no Parlamento Lai e sua vice Hsiao são ambos do Partido Democrático Progressista, que defende a soberania de Taiwan. O novo presidente prometeu dar continuidade ao governo de Tsai aumentando gastos do setor de defesa e fortalecendo laços com países democráticos, principalmente os Estados Unidos, aliado estratégico e fornecedor de armas à ilha. Lai foi cumprimentado pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, que disse estar ansioso por estreitar os laços entre Washington e Taipei e manter a "paz e estabilidade no Estreito de Taiwan". Internamente, o partido de Lai tem tido dificuldades em fechar uma maioria no Parlamento, e a oposição tem pressionado por reformas. China sanciona empresas americanas do setor defesa Também nesta segunda-feira, a agência estatal chinesa de notícias Xinhua informou que a China sancionou três fabricantes de armas americanas por exportarem suas mercadorias a Taiwan. As empresas – General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems e Boeing Defense, Space & Security – estão agora proibidas de fazer negócios de "importação e exportação" na China. ra (AFP, Reuters, dpa, AP)