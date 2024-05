'Rei dos paparazzi' acusa Gérard Depardieu de agressão

Rino Barillari, que ganhou o apelido de "rei dos paparazzi", acusou o ator francês Gérard Depardieu de tê-lo agredido fisicamente nesta terça-feira (21), em Roma. O artista afirmou que apenas defendeu sua companheira.

O incidente aconteceu durante a tarde, no Harry's Bar, um dos lugares mais badalados da Via Veneto. "Eu o vi com uma mulher e me aproximei para tirar algumas fotos", contou o paparazzo, de 79 anos, citado pelo jornal Il Messaggero.

Segundo Barillari, primeiramente a mulher que acompanhava o ator, Magda Vavrusova, tentou impedi-lo. Em seguida, Depardieu interferiu e lhe deu três socos no rosto.